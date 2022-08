Twee oude bekenden zijn in beeld om Belhocine op te volgen bij Kortrijk

KV Kortrijk zette maandag Karim Belhocine aan de deur na de tegenvallende resultaten. Nieuws over zijn opvolging zou er al redelijk snel moeten komen. In de wandelgangen circuleren intussen al twee namen.

Het gaat over Hernan Losada en Adnan Custovic. Losada zit sinds zijn vertrek bij DC United zonder club en is teruggekeerd naar België. De voormalige Beerschot-coach staat open voor nieuwe voorstellen en zou kandidaat zijn bij Kortrijk.

En dan is er nog Custovic. Hij was in het seizoen 2014-2015 reeds assistent bij de West-Vlamingen. Hij is op dit moment assistent van Ivan Leko bij Shangai SIPG. Daarvoor was hij aan de slag bij KV Oostende en Waasland-Beveren.