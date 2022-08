'Kv Mechelen vindt oplossing voor ongewenste flankspeler'

Volgens Het Laatste Nieuws hebben KV Mechelen en Shakthar Donetsk een akkoord over de transfer van Maryan Shved. De flankspeler is momenteel in zijn thuisland om medische testen af te leggen en de overstap naar Donetsk af te ronden.

Maryan Shved lijkt alsnog te vertrekken. Kv Mechelen is rond met Shakthar Donetsk en ziet de Oekraïense aanvaller vertrekken. De flankspeler weigerde de agelopen weken te spelen om een transfer te forceren. In totaal kwam de 25-jarige Shved 62 keer in actie voor de Kakkers. Daar was hij goed voor acht doelpunten zes assits.

Kv Mechelen haalde Shved in 2020 op huurbasis naar België, alvorens de Oekraïener een jaar later definitief van Celtic over te nemen. Zo vinden de Kakkers, kort voor het afsluiten van tranferperiode, alsnog een oplossing voor de ongewenste Shved.