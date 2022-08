'Mario Balotelli heeft een nieuwe club'

In juli waren Sion en Adana Demirspor al aan het praten met elkaar om Mario Balotelli naar Zwitserland te brengen. Het leek toen al zo goed als zeker dat Balotelli naar Sion zou gaan, maar de onderhandelingen sleepten aan en een transfer kwam er toen niet.

Volgens Nicolo Schira gingen de onderhandelingen de laatste dagen terug verder en zijn Sion en Adana tot een akkoord gekomen. Balotelli gaat voor 3 jaar naar de Zwitserse club.

Done Deal and confirmed! Mario #Balotelli to #Sion from #AdanaDemirspor https://t.co/xHZCBvEoyo