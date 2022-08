Rondje op de Europese velden: Manchester City en PSV halen snoeihard uit, Arsenal blijft foutloos

Antwerp FC won vanavond met 4-2 van Union SG. Maar in Europa werd er vanavond à volonté gevoetbald. Een overzicht van de gespeelde wedstrijden.

Manchester City 6 - 0 Nottingham Forest

Erling Braut Haaland had vanavond amper 38 minuten nodig om een hattrick te scoren. Met andere woorden: de doelpuntenmachine is méér dan aangeslagen. Het werd uiteindelijk een zware 6-0-overwinning.

Arsenal FC 2 - 1 Aston Villa

De nummer één in de Premier League is momenteel Arsenal FC. The Gunners wonnen vanavond van Aston Villa en blijven foutloos - en dus met vijftien op vijftien - aan de leiding in het klassement.

© photonews

AS Monaco 2 - 4 Troyes AC

Philippe Clement en zijn Monegasken hielden afgelopen weekend dan wel PSG in bedwang, maar vanavond werd de kelk opnieuw geledigd. AS Monaco mist de start met amper vijf punten uit vijf wedstrijden.

PSV 7 - 1 FC Volendam

De Lampenclub maakte er in het eigen Philips Stadion een demonstratie van. Cody Gakpo was dé man met drie doelpunten, gevolgd door Xavi Simons met twee eenheden. PSV staat naast AFC Ajax aan de leiding.

© photonews

Premier League

31/08/2022 20:30 Manchester City - Nottingham Forest 6-0 31/08/2022 20:30 Arsenal - Aston Villa 2-1 31/08/2022 20:30 Bournemouth - Wolverhampton 0-0 31/08/2022 20:45 West Ham Utd - Tottenham 1-1 31/08/2022 21:00 Liverpool FC - Newcastle United 2-1

Ligue 1

31/08/2022 19:00 Monaco - Troyes 2-4 31/08/2022 19:00 Angers - Reims 2-4 31/08/2022 19:00 Montpellier - Ajaccio 2-0 31/08/2022 19:00 Lyon - Auxerre 2-1 31/08/2022 19:00 Strasbourg - Nantes 1-1 31/08/2022 21:00 Lille OSC - Nice 1-2 31/08/2022 21:00 Marseille - Clermont FC 1-0 31/08/2022 21:00 RC Lens - Lorient 5-2 31/08/2022 21:00 Rennes - Stade Brestois 3-1 31/08/2022 21:00 Toulouse - PSG 0-3

Serie A

31/08/2022 18:30 Empoli - Hellas Verona 1-1 31/08/2022 18:30 Sampdoria - Lazio 1-1 31/08/2022 18:30 Udinese - Fiorentina 1-0 31/08/2022 20:45 Juventus - Spezia 2-0 31/08/2022 20:45 Napoli - Lecce 1-1

Nederlandse Eredivisie