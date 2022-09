OFFICIEEL: Liverpool huurt Braziliaanse middenvelder van Juventus

De transfer ging al de hele dag in de lucht maar Liverpool heeft het ook officeel bekend gemaakt.

Trainer Jurgen Klopp was nog op zoek naar een middenvelder en heeft er dus ook één gekregen. Arthur Melo komt op huurbasis over van Juventus voor een seizoen. Er zou een aankoopoptie zijn van 37,5 miljoen euro.

De 26-jarige Braziliaan zoekt bij Liverpool naar speelminuten in functie van het WK eind dit jaar in Qatar want bij Juventus kwam hij dit seizoen niet meer aan de bak.

We’re delighted to confirm the signing of @arthurhromelo on loan from Juventus for the remainder of the 2022-23 season, subject to international clearance 🙌🔴