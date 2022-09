📷 OFFICIEEL KV Kortrijk heeft nieuwe trainer aangesteld

Adnan Custovic is de nieuwe hoofdtrainer van KV Kortrijk, zo laat de club op haar officiële kanalen weten.

“Deze ochtend leidt Adnan Custovic zijn eerste training bij KV Kortrijk. De Bosniër tekent een contract voor 2 seizoenen en wordt zo onze nieuwe hoofdtrainer”, klinkt het bij KVK.

Adnan zette zijn eerste stappen in het trainersvak – bij KVK – in 2014 als assistent van Yves Vanderhaeghe. Later volgde hij Vanderhaeghe op als hoofdcoach van KV Oostende en was hij als T1 aan de slag bij Waasland-Beveren in de Belgische competitie.

De ex-spits, van onder meer Moeskroen, Gent & Beerschot, was de afgelopen seizoenen assistent bij het nationale elftal van Bosnië en samen met Ivan Leko aan de slag bij Shanghai in de hoogste Chinese afdeling.

“We verwelkomen Adnan vandaag dan ook met veel plezier terug bij KVK”, laat de club nog weten.