AA Gent heeft concurrent voor Roef beet: Franse doelman tekent voor twee jaar: "Onze keepers moeten elkaar scherp houden"

De deal is nu ook officieel rond: Paul Nardi heeft getekend voor AA Gent. De 28-jarige doelman komt over van Lorient en tekent voor twee seizoenen bij de Buffalo's.

Gent wou een volwaardige concurrent voor Davy Roef, want de voorbije weken zaten ze met twee jeugdspelers in de kern. Nardi speelde tussen 2017 en 2019 al voor Cercle Brugge. Hij stapte daarna over van Monaco naar Lorient.

“We zijn heel blij om Paul Nardi erbij te hebben. Paul is een behendige keeper met veel ervaring, die hij onder meer opdeed in onze eigen competitie", aldus hoofdscout Samuel Cardenas. "Omdat het een lang seizoen wordt met veel matchen was het duidelijk dat we nog een extra doelman nodig hadden. Onze keepers moeten elkaar constant scherp houden om zo het maximale uit zichzelf te halen. Met Paul hebben we een goeie oplossing gevonden. Hij staat te popelen om zijn kwaliteiten te bewijzen en te presteren bij KAA Gent."