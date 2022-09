Club Brugge pakt 12 op 12 na winst in Brugse derby, Yaremchuk scoort op debuut

Club Brugge hijst zich naar de tweede plek in de competitie na een probleemloze overwinning tegen de buren uit Cercle. Roman Yaremchuk, de man van zestien miljoen euro, scoorde bij zijn debuut.

Zowel het thuis- als het uitvak van het Jan Breydelstadion was meer dan aangenaam gevuld voor de Brugse derby. De landskampioen kon deze week twee kersverse aanwinsten én een verlengd verblijf van goudhaantje Hans Vanaken toejuichen. De twee nieuwkomers begonnen wel, zoals verwacht, op de bank. Het duel begon potig met enkele stevige duels waardoor Marcelin al na acht minuten geel pakte na een tackle met gestrekt been, de toon was gezet. Cercle was veruit de meest dreigende ploeg in het openingskwartier. Een schot van Hotic werd al in de eerste minuut broodnodig door Sylla geblokt en ook Ueda was gevaarlijk maar zijn schot ging voorlangs. Ferran Jutglà, die voor het eerst met het embleem van topscorer op zijn shirt speelde, had aan de overkant dan weer de openingstreffer aan de voet maar besloot Sowah nog op te zoeken waardoor de kans verloren ging.

Op het halfuur verliet Mata na een duel met Denkey al hinkend het veld. Nieuwkomer Onyedika mocht meteen zijn kunnen bewijzen, Odoi zakte een rijtje achteruit. Cercle tankte vertrouwen en liet de blauw-zwarte verdediging met momenten daveren. Toch was het opnieuw Club dat het dichtst bij het openingsdoelpunt kwam. Onyedika stuurde, na sterk werk op het middenveld, Olsen alleen op Majecki af maar de Deen schoot de bal naast het doel. Op slag van rust was het dan toch raak voor Olsen. Ferran Jutglà bediende hem op de rand van de zestien waarna hij simpelweg naar zijn rechtervoet kapte en Majecki overhoeks verschalkte. Rusten geblazen met 1-0.

In de tweede helft was het Club dat sterker begon. Doelpuntenmaker Olsen bracht de bal strak voor waarop Meijer nipt over het doel kopte. Cercle kreeg wel de uitgelezen kans om gelijk te maken. Sylla, die verder een sterke partij speelde, ging de mist in waardoor Denkey plots oog in oog met Mignolet stond. De cercle-spits schoof de bal enkele centimeters naast de verkeerde kant van de paal. Het beetje geluk dat Cercle ontbrak was wel aan de overkant te zien. Schlemiel Marcelin , die met wat geluk nog op het veld stond, werkte een strakke voorzet van Olsen in eigen doel. Na bijna 70 minuten was de wedstrijd definitief gespeeld. Invaller Nusa bediende Nielsen na een knappe rush de 3-0 op een dienblaadje waarop hij de bal simpel in het mandje legde. Debutant Roman Yaremchuk, die zich voortaan de duurste Belgische inkomende transfer mag noemen, mocht niet ontbreken op het scorebord. Het schot van de Oekraïner week af op een cerclebeen, maar dat kon hem niet deren. Hij opent zijn rekening voor de landskampioen.

4-0 eindstand en Club lijkt zo klaar voor de eerste match van de Champions League dit seizoen tegen Bayern Leverkusen komende woensdag.