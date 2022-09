Celtic overklast de Rangers in de Old Firm

Celtic heeft de Old Firm gewonnen. In eigen huis overklasten ze de Rangers.

Celtic Glasgow kon na 5 speeldagen een perfect rapport voorleggen. De Glasgow Rangers stonden 2e met 13 punten. In de Old Firm stond dus ook de leidersplaats op het spel.

Na 8 minuten was het al prijs voor Celtic. Een voorzet belandde na een deviatie bij Liel Abada en die trapte de 1-0 binnen. Op het halfuur stond het 2-0. Celtic verraste de Rangers met een snelgenomen vrije trap en Jota verdubbelde de voorsprong. Nog voor de rust stond de 3-0 al op het bord. Abada maakte zijn 2e van de avond.

Na de rust kwamen de Rangers beter uit de kleedkamer, maar dat was maar voor even. Zo'n kwartier voor het einde maakte David Turnbull de 4-0. Hij onderschepte de slechte pas van Rangersdoelman Jon McLaughlin en nam dat cadeautje aan. 4-0 was ook de eindstand.

Zo behoudt Celtic zijn perfecte rapport. Ze hebben na 6 speeldagen een voorsprong van 5 punten op de Rangers die deze namiddag het gezelschap van de Hearts kunnen krijgen.