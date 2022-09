Ruud Vormer niet in Brugge voor derby, maar op andere match

Dat Ruud Vormer helemaal op een zijspoor zit bij Club Brugge is deze week meer dan ooit duidelijk geworden.

Woensdag ontbrak de Nederlander door ziekte op de fandag. Voor de derby van vrijdagavond tegen Cercle was de kapitein van blauwzwart opnieuw niet aanwezig.

Het was al de vierde match dit seizoen dat Vormer niet in de wedstrijdselectie zat. Volgens Het Nieuwsblad woonde Vormer in Tilburg de match tussen Willem II en ADO Den Haag bij.

Vormer zit in zijn laatste contractjaar bij Club Brugge, maar het lijkt er eentje in mineur te worden voor de Nederlander. Hoefkens liet deze week nog weten dat Vormer positief met de situatie omgaat.