Thalhammer na verlies in de derby: "Als je Club de kansen geeft dan weet je dat ze die afmaken"

Cercle verloor gisteren de Brugse derby met zware 4-0 cijfers. Coach Thalhammer zag hoe zijn ploeg de eerste helft goed voetbal leverde, maar ook hoe Cercle in elkaar zakte in de tweede helft.

Cercle Brugge begon nochtans erg gedreven en dreigend aan de partij maar stuitte op een efficiënt Club tijdens de afwerking: "Gefeliciteerd aan Club Brugge. Ik vind dat we goed aan de wedstrijd zijn begonnen, we speelden met hoge druk waardoor zijn op hun eigen helft bleven staan. Ze speelden het openingskwartier enkel lange ballen richting Vanaken, die hebben we goed kunnen onderscheppen. We controleerden de eerste helft, dan is het heel zuur om vlak voor rusten dat tegendoelpunt te incasseren. Tijdens de rust lieten we onze hoofden niet hangen, maar ook dat tweede doelpunt kregen we veel te gemakkelijk tegen. Je weet dat het bij een 2-0 achterstand moeilijk is om terug in je spel te komen tegen zo'n sterke tegenstander. Uiteindeljk is 4-0 een veel te hoge score. We halen positieve punten uit deze derby maar achja, we blijven wel met lege handen achter."