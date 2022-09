Witsel en Carrasco in de basis bij Atlético Madrid, maar spelen gelijk tegen Real Sociedad

Op de vierde speeldag van La Liga heeft Atlético Madrid niet kunnen winnen van Real Sociedad. Het werd 1-1.

Bij Atlético Madrid stonden zowel Yannick Carrasco als Awel Witsel in de basis. Witsel speelde de hele wedstrijd, Carrasco werd tien minuten voor tijd gewisseld.

Atlético begon sterk aan de westrijd en het had maar vijf minuten nodig om te scoren. Morata kon de bal van dichtbij binnen trappen. Meer kon Atlético wel niet scoren. Het was Sociedad dat tien minuten na de rust de gelijkmaker scoorde. Umar Sadiq maakte zijn eerste voor Sociedad nadat hij slechts enkele dagen geleden over kwam van Almeria.

Atlético heeft nu zeven punten uit vier wedstrijden en staat daarmee op plaats zes in de stand. Real Madrid heeft al vijf punten meer.

Woensdag om 21u ontvangt Atlético Porto (21u) voor zijn eerste match in de groepsfase van de Champions League. In oktober speelt Atlético twee keer tegen Club Brugge dat woensdag tegen Bayer Leverkusen (21u) speelt.