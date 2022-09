Chelsea had aanbod voor Russisch talent: "Hoe zou ik dat kunnen afwijzen?"

Chelsea wou op het laatste nippertje nog het grote Russische talent Arsen Zakharyan binnenhalen. Toch kwam de deal er (voorlopig) niet.

Aan het einde van deze transfermercato dacht Chelsea nog uit te halen met de transfer van Arsen Zakharyan. Het 19-jarige talent van Dinamo Moskou was in het oog gesprongen van de grootmacht in de Premier League, maar de transfer ging uiteindelijk niet door. "Er was een aanbod van Chelsea, maar het was onmogelijk om de transfer nog af te ronden", vertelde Zakharyan zelf.

Tot een transfer kwam het uiteindelijk niet meer door de timing. "Natuurlijk accepteerde ik dat aanbod, hoe zou ik dat kunnen afwijzen?", maakte het Russische talent duidelijk. "Ik hoop dat alles snel in orde komt, misschien al in januari", besloot de aanvallende middenvelder bij Sports.ru. In totaal speelde Zakharyan 55 keer voor Dinamo Moskou en mocht hij ook al vier keer opdraven bij de Russische nationale ploeg.