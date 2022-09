Opvallend: Geen Aster Vranckx op de Europese lijst bij AC Milan

Aster Vranckx heeft geen plekje gekregen op de Europese lijst van Stefano Pioli. De andere drie Belgen bij AC Milan zijn wel van de partij.

AC Milan heeft zijn Europese lijst ingediend voor de Champions League. Ze spelen er in de groepsfase tegen Chelsea, RB Salzburg en Dinamo Zagreb. Twee opvallende afwezigen op de lijst: ten eerste onze landgenoot Aster Vranckx. Trainer Pioli oordeelde dat de voormalige middenvelder van KV Mechelen een te grote trainingsachterstand heeft om een plekje op de lijst te verkrijgen. De tweede grote naam die ontbreekt is Zlatan Ibrahimovic, die nog steeds geblesseerd is.

De andere drie Belgen (Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere en Divock Origi) wisten wel een plekje te verkrijgen op de Europese lijst. Aster Vranckx zal zich dus volledig kunnen focussen op de wedstrijden in de Serie A. Vranckx wordt dit seizoen gehuurd van VfL Wolfsburg.