Mourinho snakt naar defensieve versterking: Belg in beeld bij AS Roma

AS Roma verloor het voorbije weekend met maar liefst 4-0 van Udinese. Defensieve versterking is dan ook een must.

Volgens La Gazzetta dello Sport komt Jason Denayer in beeld bij AS Roma. Mourinho kan alle versterking in zijn achterhoede heel goed gebruiken. De transfermarkt is dan wel dicht, maar Denayer is een vrije speler. Vorige week werd onze landgenoot echter ook al genoemd bij Wolverhampton. Deze zomer waren er verschillende clubs die interesse toonden, maar nergens kwam het tot een sluitende deal nadat hij niet verlengde bij het Franse Lyon.