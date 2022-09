Niet enkel bij Anderlecht: Paul Gheysens deed ook poging om deze Belgische traditieclub over te nemen voor hij naar de Bosuil trok

Paul Gheysens is anno 2022 de sterke man achter het succesverhaal van Antwerp FC. Maar voor op de Bosuil neer te strijken deed de zakenman pogingen om zich binnen te werken bij twee Belgische clubs.

Het is algemeen geweten dat Paul Gheysens in de running was om RSC Anderlecht over te nemen, maar uiteindelijk werd voor Marc Coucke gekozen. Het is dan weer een iets publieker geheim dat hij ook enkele kilometers verder aan de poort van een voetbalstadion stond.

Gheysens deed namelijk een bod om zich in te kopen bij Union SG. Ook dat werd geen succes. De traditieclub ging uiteindelijk in zee met Tony Bloom. En het moet gezegd: het vervolg is algemeen gekend. Al hebben we zo'n flauw vermoeden dat de voorzitter vandaag ook een tevreden man is...