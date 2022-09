Club Brugge moet het tegen Leverkusen zonder belangrijke pion stellen, Boyata krijgt mogelijk basisplaats

Club Brugge zal het woensdag zonder Clinton Mata moeten doen. De verdediger ontbrak op de laatste groepstraining. Zijn vervanger wordt waarschijnlijk Dedryck Boyata.

De rechtsachter viel vrijdag in het duel tegen Cercel Brugge uit met een enkelblessure en haalt de wedstrijd niet. Mata kon maandag wel al lopen, maar ondervond nog te veel hinder. Dedryck Boyata neemt zijn plaats dan meer dan waarschijnlijk in. Met zijn ervaring kan hij al veel oplossen.

Straks geven Simon Mignolet en Carl Hoefkens hun visie over de match van morgen. Die is al heel belangrijk om in de running te blijven voor Europees voetbal na Nieuwjaar.