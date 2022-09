Officieel: Kortrijk plukt rechtsachter weg uit Oekraïne

In het laatste uur van deze mercato is het opnieuw prijs voor KV Kortrijk. Ze halen een nieuwe rechtsachter uit Oekraïne.

Het is officieel: transfertarget Oleksiy Sych komt ook nog naar KV Kortrijk. De 21-jaar jonge rechtsachter wordt voor een seizoen gehuurd van Rukh Lviv. De Oekraïner is jeugdinternational en speelde in totaal 18 keer voor de eerste ploeg van Lviv.

Kortrijk verkreeg ook een aankoopoptie op de jeugdinternational. Zo kunnen ze aan het einde van dit seizoen beslissen of zijn verblijf al dan niet verlengd dient te worden. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n 400.000 euro.