Standard heeft prijs: Ervaren Deen wordt nieuwe rechtsbuiten

Standard heeft een nieuwe rechtsbuiten gevonden bij Olympiakos.

Het is officieel: de ervaren Deen Philip Zickernagel is de nieuwe rechtsbuiten van Standard. De Deense smaakmaker wordt voor een seizoen gehuurd van het Griekse Olympiakos. In het verleden speelde hij voor HB Köge, FC Helsingör, Bodo/Glimt, SönderjyskE, Watford, Nottingham Forest en Olympiakos.

De Griekse recordkampioen kocht de flankaanvaller begin deze zomer aan voor 2 miljoen euro. Met een marktwaarde van drie miljoen euro leek dat ook een goede deal te zijn, maar toch doen ze hem nu al van de hand. In de competitie was hij geen basisspeler en dus wou de 27-jarige Zickernagel naar een ploeg waar hij meer speelkansen zou krijgen.