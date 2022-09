Vandenbempt ziet dat transfers op Bosuil renderen: "Kunnen naar 10 op 10"

Geen Europees voetbal meer voor Royal Antwerp FC, de enige smet op het blazoen om van een perfecte zomer te spreken.

Beter dan 7 op 7 kan je niet doen. De cijfers liegen nooit zeggen ze dan vaak en dat is ook zo voor de Great Old, meent Peter Vandenbempt.

“Ze kunnen nog altijd vechten en oorlog voeren, maar de vorige jaren zeiden we dat ze beter moesten voetballen om een echte topclub te worden, en dat doet Antwerp nu ook”, zo zegt de analist bij Sporza.

Enkele transfers lijken een schot in de roos te worden. “Die Calvin Stengs, die ze gehuurd hebben van Nice, heeft alles om een sensatie te worden. Vincent Janssen kende een moeilijke start, maar is nu op de afspraak als targetspits. En Ekkelenkamp is toch een revelatie op het middenveld: hij duikt overal op, heeft goede voeten, gaf al 3 assists en is ook een heel slimme voetballer.”

Ook de komst van Mark Van Bommel verklaart mee het succes. “Ze hebben nu 7 op 7 en met het programma van komende weken kan dat zomaar 10 op 10 worden. Daarbij merk ik op dat de vedette van de Bosuil, Radja Nainggolan, gewoon al 2 wedstrijden op de bank zit. En dat net nu de trein vaster op de rails staat. Ekkelenkamp staat op zijn favoriete positie en bewijst het gelijk van zijn coach.”