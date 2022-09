Zit er een turbulent einde van de mercato aan te komen voor Charleroi?

Charleroi zou graag op deze laatste dag van de mercato nog versterking halen. Wat toveren de Zebra's nog uit hun mouw?

Om hun doelstellingen te bereiken, namelijk de top 8 halen, of zelfs proberen om de top 4 binnen te sluipen, wil Charleroi aan het einde van deze transfermercato hun ploeg graag nog wat versterken. Tussen nu en middernacht zal er dus hard gewerkt worden bij de Zebra's om de juiste speler(s) nog snel aan te trekken.

Het gerucht gaat dat Charleroi vastbesloten is om een echte topspits en een flankaanvaller aan te werven. Met vertrekkers als Vakoun Bayo, die naar Watford ging, is de aanval beduidend zwakker geworden. In de aanval is de kern ook simpelweg niet diep genoeg, want ook Petkevicius werd uitgeleend. Overtollige spelers van de andere clubs in 1A zouden zich dus richting Mamburg kunnen begeven...