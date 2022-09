🎥 Matchfixing van de ergste graad: Brazilianen doen zelfs geen moeite om het te verbergen

Soms kan matchfixing wel heel duidelijk zijn...

Afgelopen weekend was het van dat in de Braziliaanse lagere regionen bij een wedstrijd van Atlético Amazones AM, het zesde niveau in het Braziliaans voetbal oftewel het tweede niveau in de stedelijke opsplitsing.

Atlético stond bij het ingaan van de slotminuten 1-3 achter tegen Sul América maar dat was blijkbaar nog niet genoeg volgens speler Campos. Die kreeg een bal aangespeeld van een ploegmaat en keerde zich naar zijn eigen doel om de bal hoog voorbij de doelman te trappen waardoor Altético met 1-4 verloor.

Ao mesmo tempo que vemos bons exemplos no Amazonas, é claro que também tem problemas.



De club reageerde al op het voorval door te zeggen dat alle betrokken spelers ontslagen zullen worden. Al bewijst onderstaand filmpje dat het niet de eerste keer is dat de spelers van Atlético op een nogal lakse manier aan het verdedigen zijn.

Já que o presidente do Atlético Amazonense falou que era um caso isolado, vamos lembrar da 4° rodada do Amazonense. Jogo entre A.A. x Librade.



Tirem suas próprias conclusões (detalhe o mesmo jogador n° 8 e para a saída do goleiro.



