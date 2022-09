Anderlecht ziet viertal terugkeren na ziekte en is klaar voor Silkeborg IF

Het was puzzelen afgelopen weekend voor RSC Anderlecht en Felice Mazzu nadat een ziektegolf de kleedkamer teisterde. Goed nieuws want het viertal lijkt hersteld voor het Europees duel van donderdag.

Donderdag speelt Anderlecht zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Conference League tegen Silkeborg IF. Felice Mazzu kan opgelucht ademhalen want Verschaeren, Amuzu, Arnstad en Stroeykens keerde terug uit ziekte.

Afgelopen weekend teisterde buikgriep de kleedkamer van Anderlecht, maar het viertal is tijdig hersteld. Alleen Raman en Trebel ontbraken op training vandaag.