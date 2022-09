Arnstad, vandaag 19 geworden, toont veel geduld in opbouw carrière: "Nieuw contract bij Anderlecht was heel makkelijke keuze"

Kristian Arnstad heeft 18 professionele matchen gespeeld voor Anderlecht. Negen daarvan sinds Felice Mazzu zijn coach is. De trainer gelooft in zijn Noorse middenvelder. De vandaag 19-jarige Arnstad hoopt morgen dan ook nog eens een kans te krijgen.

Mazzu had eerst nog een woordje van lof voor de jonge middenvelder. "Kristian is een jonge speler met een grote mentaliteit", zei Mazzu. "Hij heeft onder mij toch al redelijk wat speeltijd gekregen. Zijn attitude zit altijd goed."

De tiener bloosde er wat bij. "Er zat lange tijd tussen mijn eerste match op Brugge en mijn tweede basisplaats eind vorig seizoen", lachte hij. "Intussen ben ik fysiek heel wat sterker geworden, wat normaal is voor een gast die 17 was en nu 19. Maar mijn hele spel is erop vooruit gegaan. Of ik taart moest meenemen voor mijn verjaardag? (lacht) Nee, dat niet." Mazzu onderbreekt: "Toch wel hoor!" Arnstad: "Morgen dan coach."

Hij werd op zijn 16de weggeplukt door Frank Arnesen en tekende eind vorig seizoen nog een contractverlenging tot 2025. "Ik wou me hier ontwikkelen en dat is goed gelukt. De club heeft me heel veel geholpen. Een nieuw contract tekenen was dan ook een makkelijke keuze. Mijn beste positie? De acht. Maar ik ben polyvalent."