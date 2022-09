Galatasaray staat op het punt om een absolute toptransfer te realiseren

Galatasaray kende vorig jaar een kwakkel jaar en wil terug aansluiten met de Turkse top. Dan mag het ook iets kosten.

Galatasaray gaat Mauro Icardi huren van PSG. De Argentijnse spits was overbodig geworden en wou zelf ook graag andere oorden opzoeken. Een oplossing is nu gevonden en deze is in de Turkse eerste klasse.

Beide clubs hebben een overeenkomst gevonden voor een huurovereenkomst van één seizoen. Icardi zijn contract bij PSG loopt nog tot medio 2024. De Fransen betaalden in de zomer van 2020 nog 50 miljoen euro aan Inter Milaan voor de aanvaller.