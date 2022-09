Chadli hoopt op WK na transfer naar Westerlo: "Ik weet dat Martinez de Belgische competitie volgt"

(Ex?-)Rode Duivel Nacer Chadli is geland in Westerlo. De winger wordt een seizoen gehuurd van Basaksehir en is opgetogen om weer in België te kunnen voetballen. De 33-jarige routinier hoopt zondag al zijn debuut te maken tegen ex-ploeg Anderlecht.

“Voor mij is het gewoon belangrijk om weer te kunnen voetballen. Westerlo geeft mij die kans. Daar ben ik de club heel dankbaar voor", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Jonas De Roeck, die hij nog kent van bij Anderlecht, speelde een grote rol in zijn beslissing. "Hij heeft me samen met de bestuurders van de club overtuigd van het mooie project van Westerlo. De club heeft ambitie en ik vind het een interessant project om mee mijn schouders onder te zetten.” En denkt hij nu ook aan de Rode Duivels? “Ik heb voor mijn beslissing geen ­contact opgenomen met de bondscoach, maar ik weet dat hij de Belgische competitie volgt. Dat ik hier kan spelen, is zeker geen slechte zaak.”