RB Leipzig ontslaat trainer na zwaar verlies in Champions League

Het Duitse RB Leipzig heeft na de 1-4 nederlaag tegen Shakhtar Donetsk zijn coach Domenico Tedesco ontslagen.

Tedesco (36) nam in december 2021 over bij Leipzig als opvolger van Jesse Marsch. Met Leipzig won hij de Duitse beker, leidde hen naar de halve finales in de Europa League en een vierde plaats in de Bundesliga. In de Bundelsiga begon Leipzig dit seizoen minder en staat het team op de elfde plaats in de met 5 op 15.

Op de eerste speeldag van de Champions League verloor Leipzig dus in eigen huis met 1-4 van Shakhtar Donetsk. Volgende week gaat Leipzig in de Champions League op bezoek bij Real Madrid, dat dinsdagavond met 0-3 won van Celtic.

Tedesco werd bij zijn vorige Duitse club Schalke ook ontslagen na een nederlaag in maart 2018. Een mogelijke opvolger is Marco Rose die al coach was van Red Bull Salzburg en vorig jaar trainer was bij Dortmund. Rose zit momenteel zonder club.