Ronny Deila tevreden over transferzomer Standard: "We hebben geduld gehad, we moeten iedereen binnen de club feliciteren"

De nummer 16 uit de Jupiler Pro League realiseerde meerdere aanwinsten voordat de transferzomer dinsdagavond werd gesloten.

Standard realiseerde tijdens deze zomerse transferperiode zeven inkomende transfers met de komst van Noah Ohio, Jacob Barrett Laursen, Osher Davida, Filippo Melegoni, Marlon Fossey, Philip Zinckernagel en normaal gesproken Steven Alzate. Ronny Deila is tevreden over het werk van het bestuur van Standard. "Ik ben blij, de hele club moet worden gefeliciteerd met het verrichte werk en het volbrengen van deze missie. We waren geduldig en tekenden de spelers die we wilden. De meeste spelers hebben op het hoogste niveau gespeeld. We moesten kwaliteit en concurrentie in het kern injecteren. Het zal natuurlijk tijd kosten om een ​​balans te vinden binnen het team met de nieuwelingen. Maar we weten hoe we willen spelen", vertrouwde de Noorse technicus toe op een persconferentie.

© Standard

Stipe Perica gaat de strijd aan met Renaud Emond. "Een zeer goede doelpuntenmaker die weet waar hij moet zijn op het veld. Met zijn 27 heeft hij al wat ervaring en communiceert hij goed met zijn teamgenoten. Hij kan ons helpen om gevaarlijker te zijn in de laatste zestien meter", aldus de T1 van de Rouches. .

Marlon Fossey wordt als rechtsback een alternatief voor Gilles Dewaele. "Een heel fysieke, snelle, vastberaden en taaie rechtsback in duels. Hij wil een stap vooruit zetten en vooruitgang boeken."

Linksbuiten Philip Zinckernagel komt op huurbasis over van Olympiakos. "In de laatste rechte lijn kregen we de kans om deze transfer te maken. Hij wilde heel graag bij ons komen en ik kende hem van zijn tijd in Noorwegen. Een heel goede speler die iets extra's kan brengen, op beide vleugels spelen, maar ook spelen als een nummer 10. Ik was verrast dat hij beschikbaar was, maar Olympiakos veranderde onlangs van coach. We waren geduldig en het loonde."

Standard wacht nog steeds op nieuws over Steven Alzate die geleend wordt van Brighton (de officialisering zou deze woensdag kunnen plaatsvinden omdat de papieren dinsdag voor middernacht zijn getekend, maar Brighton zou te veel spelers in bruikleen hebben en de transfer moet eerst worden gevalideerd door de Engelse voetbalbond). "Een speler die ook een stap vooruit wil zetten. Een echte box to box eigenlijk met veel ervaring."

Is Standard klaar om te mikken op de top 8? "Ja, ik heb er alle vertrouwen in. De Top 8 is haalbaar en mogelijk, ook al wordt het moeilijk. Het is nog te vroeg in het seizoen om daar naar te kijken, want er kan tussen nu en dan van alles gebeuren. Als ik mijn spelers op training en de mentaliteit die ze tonen, geeft me vertrouwen omdat ik zie dat we op de goede weg zijn", besluit Deila.