Mannaert geeft uitleg bij 'moeilijke situatie' rond Vormer: "Hij ziet nog steeds de beste versie van zichzelf"

Ruud Vormer zal er vanavond al zeker niet bijlopen tegen Bayer Leverkusen. De voormalige aanvoerder van Club Brugge staat niet op de Europese lijst. Zijn situatie is een pijnlijke zaak voor heel blauw-zwart.

Sportief directeur Vincent Mannaert vindt het trouwens ook niet makkelijk om mee om te gaan. "'Ruud zit in de moeilijkste fase van zijn carrière. De fase waarin vraag en aanbod niet meer matchen. Hij ziet nog steeds de beste versie van zichzelf. En dat zorgt voor een spanningsveld - da's niet altijd aangenaam. Ik heb dit eerder meegemaakt", zegt hij in HLN.

"Met Leleu bij Zulte Waregem. En met Hoefkens en Simons, hier bij Club. Over Refaelov zeg ik altijd: 'We hebben lief en leed gedeeld.' Maar met Ruud was het alleen lief. Elk seizoen een trofee gewonnen. Als je acht jaar, dag in dag uit, samen voor hetzelfde bedrijf werkt, krijg je ook een menselijke band. Zeker in een emotionele sector als de onze. Ruud Vormer is een icoon van Club. Vijf titels, tien trofeeën, de Gouden Schoen. Mijn respect voor de voetballer en de mens Vormer zal altijd groot zijn."