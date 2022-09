Dorian Dessoleil begrijpt het nog altijd niet: "Van de ene op de andere dag"

Dorian Dessoleil leek één van de sterkhouders bij Antwerp te worden, maar dat was zonder de nieuwe trainer Mark Van Bommel gerekend.

De Nederlander besliste dat Dessoleil niet in zijn plannen thuishoorde. “Ik werd van de ene op de andere dag naar de B-kern gestuurd. Het zijn keuzes die worden gemaakt, maar het kwam wel hard aan”, zegt Dessoleil aan Het Laatste Nieuws.

Ondertussen vertrok hij op uitleenbasis naar KV Kortrijk. “Ik ben enorm gelukkig. Ik wou hier het voetbalplezier terugvinden en dat is ook gelukt. Ik kan heel wat ervaring bijbrengen aan deze ploeg. Er is geen aankoopoptie dus keer ik hoogstwaarschijnlijk terug naar Antwerp. Maar daar ben ik nu totaal niet mee bezig.”

Vooral het feit dat The Great Old een potentiële kampioenenploeg is, doet pijn om te vertrekken, al gaat de focus nu naar KVK. “Ze kunnen kampioen spelen, maar makkelijk wordt dat niet. Met KV Kortrijk wil ik zo hoog mogelijk eindigen. We hebben echt een goede ploeg.”