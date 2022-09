🎥 Supporter van FC Köln maakt een doodsmak tijdens rellen met de aanhang van Nice

Nog voor het duel tussen Nice en FC Köln van start ging liep het helemaal uit de hand in de tribunes. Een supporter van FC Köln maakte een enorme val.

Op de tribunes in Nice ontaarde het helemaal. Hooligans van FC Köln via het thuispubliek aan via de hoofdtribune. Gemaskerd en gewapend met alles wat ze konden vinden vielen ze de supporters van Nice aan. Volgens bepaalde internetbronnen zou de aanleiding zijn dat eerder op de dag twee fans van FC Köln betrokken waren in een steekincident. Beide supporters liepen daarin lichte verwondingen op.

In totaal werden 32 mensen gearresteerd en één supporter liep zeer zware verwondingen op. Deze viel van de tweede ring naar benenden. Opgepast deze beelden zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.