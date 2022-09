Het werd een goeie dag voor boezemvrienden Verschaeren en Evenepoel: "Hij is een beest! Nog twee dagen volhouden!"

Yari Verschaeren zorgde als invaller voor wat schwung in het spel van Anderlecht. En dat mocht ook wel, want een uur lang werd er meer achteruit dan vooruit gespeeld.

En toen mocht Verschaeren invallen. "Dat ik op de bank begon? Nee, dat was geen verrassing. Ik ben een week ziek geweest door die buikgriep en ik voelde me zelfs vandaag nog niet 100 procent. Spijtig dat mijn goal niet werd goedgekeurd, want ik zag net de beelden en ik denk niet dat het buitenspel was", aldus Verschaeren.

Maar er kwam wel weer dreiging in de ploeg. "De coach had gezegd dat we meer diepgang moesten zoeken en dat heb ik geprobeerd te doen. En Duranville? Ja, die jongen is goed hé. En het zit zo goed hier (wijst naar het hoofd). Hij gaat ons hopelijk nog veel mooie momenten bezorgen."

Zondag moet Anderlecht naar Westerlo. Als ze daar hun taak doen, kan Verschaeren nog genieten van de eindwinst van zijn maat, Remco Evenepoel, in de Vuelta. "Hij is een beest! Ik heb niet heel de koers kunnen uitkijken. Ik ga hem straks nog feliciteren. Hopelijk houdt hij het nu nog twee dagen vol. Maar het ziet er goed uit hé!"