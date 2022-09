Voormalige speler Club Brugge draagt bij aan eerste zege van het seizoen voor Schalke 04

Schalke 04 heeft vandaag zijn eerste overwinning van het seizoen weten binnen te slepen in de Bundesliga tegen Bochum.

Sinds hun terugkeer naar de Bundesliga dit seizoen had Schalke 04 nog steeds niet kunnen winnen. Vandaag brachten ze daar eindelijk verandering in tegen Bochum. Het was een nerveuze wedstrijd, maar de Königsblauen behaalden eindelijk hun eerste overwinning van het seizoen.

Drexler (38e) opende de score voordat Hofmann (51e) gelijk maakte voor Bochum. De overwinning kwam er door een ongelukkig doelpunt van de ex-Club Bruggespeler Erhan Mašovińá (73ste), die met een own-goal Schalke de zege bezorgde. Sebastian Polter (90e+6e) scoorde ook nog in de blessuretijd, waardoor de eindstand op 3-1 kwam voor de thuisploeg. Ze verlaten de degradatiezone met deze drie punten, terwijl Bochum onderaan blijft.