Zorgen om Leandro Trossard: "Misschien kan Potter hem tijdens de winter halen"

Leandro Trossard zag deze week zijn coach Graham Potter vertrekken bij Brighton richting Chelsea waar Thomas Tuchel ontslagen werd.

Het vertrek van Graham Potter bij Brighton is een jammere zaak voor Brighton, maar ook voor Leandro Trossard. Al kreeg Brighton een deal die ze echt niet konden laten schieten.

“Blijkbaar betaalt Chelsea hen een afkoopsom van een kleine twintig miljoen euro. Daar mag ie wel een paar Champions League’jes voor winnen”, zegt analist Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Het is wel zonde voor Trossard. Onder Potter is hij uitgegroeid tot een sterkhouder in de Premier League. Hopelijk blijft hij dat onder zijn opvolger. Veel zorgen maak ik me niet want zijn bloedvorm blijft maar duren. Misschien komt Potter hem tijdens de winter wel halen.”