🎥 VIDEO: Carrasco loopt halve veld over en scoort eerst van het seizoen

Yannick Carrasco heeft voor het eerst dit seizoen kunnen scoren voor Atlético Madrid dat won met 4-1 tegen Celta de Vigo.

Atlético begon goed aan de match met een goal van Ángel Correa na negen minuten, maar daarna was het lang wachten. In de tweede heflt zette De Paul Atlético op een 2-0 voorsprong.

In minuut 66 was het dan aan Yannick Carrasco. De Rode Duivel pakte uit met een een geweldigde actie en stak het halve veld over op de linkerflank. In de zestien schakelde hij nog twee man uit en schoot dan in de korte hoek binnen.

Celta de Vigo kwam nog terug via een goal van Veiga maar Unai Núñez bezegelde het lot van zijn ploeg met een owngoal.

Axel Witsel speelde de hele match, Carrasco werd vijf minuten voor tijd vervangen. Ook Griezmann viel weer in voor Atlético, iets na minuut 60. Atlético staat na een 10 op 15 nu vierde in de stand.