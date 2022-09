Champions Leaguewedstrijd tussen Rangers en Napoli uitgesteld

Wegens de nationale rouw in het Verenigd Koninkrijk kan geplande wedstrijd tussen Rangers en Napoli in de Champions League niet plaatsvinden. Normaal zou die wedstrijd op 13 september gespeeld worden, maar het zal voor een dagje later zijn.

#RangersFC can today confirm the upcoming UEFA Champions League match with SSC Napoli at Ibrox has been rescheduled for Wednesday, 14 September at 8pm.https://t.co/toCIBp8gkO pic.twitter.com/4qGVuIbYNe