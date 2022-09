Casper Nielsen over de Champions League: "Ben ik het niet echt mee eens"

Club Brugge moet dinsdagavond in de tweede match van de groepsfase in de Champions League aan de slag bij FC Porto.

Na de 1-0-overwinning tegen Bayer Leverkusen kan Club Brugge dinsdagavond in Portugal een heel belangrijke driepunter pakken.

“Het zal toch een heel andere match worden”, zegt Casper Nielsen aan Het Laatste Nieuws. “Belangrijk dat we de moeilijke periodes in de match, die er sowieso zullen zijn, als ploeg doorstaan. De eerste tien minuten bijvoorbeeld, om daarna meer aan de bal te komen en vertrouwen te kweken. Dat het beter moet dan tegen Leverkusen, ben ik het niet echt mee eens. We hadden in die match toch de kansen om Bayer helemaal dood te knijpen.”

Nielsen ziet de nodige mogelijkheden voor blauwzwart. “Morgen verwacht ik een agressief Porto dat in een sfeervol stadion zeker van bij de start hoog druk zal zetten. Maar als wij kalm blijven en ervoor knokken dan kunnen we er een zeker resultaat halen. We hebben het vertrouwen, we hebben de kwaliteiten, we hebben alle middelen om goed te presteren. Onze ambitie moet gewoon zijn om morgen te winnen."