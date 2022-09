Primeur voor nieuwe Chelsea-coach: "Ik ben nog nooit naar een Champions League-wedstrijd geweest"

Graham Potter is sinds vorige week de nieuwe coach van Chelsea. Hij volgt er Thomas Tuchel op en liet Brighton achter voor de nieuwe uitdaging. En 'nieuw' wordt het in ieder geval allemaal voor hem.

Omdat er afgelopen weekend niet werd gespeeld in de Premier League krijgt hij meteen een duel in de Champions League tegen Red Bull Salzburg voor de kiezen. "Het zal mijn eerste keer live in het stadion zijn", lachte Potter bij zijn persconferentie. "Nee, ik heb nog nooit live een CL-match gezien", gaf hij eerlijk toe. "Het leven gaat om uit je comfortzone te treden. Ik zie het niet als een negatieve manier, maar ik vind dat alles een beetje onbekend is en dat vind ik mooi aan het leven."

Het moest allemaal heel vlug gaan en onder hectische omstandigheden. "Ik dacht dat ik wel in het nieuws zou komen, maar dan gebeurden er andere seismische gebeurtenissen", verwees hij naar het overlijden van de Queen. "Ik ga niet liegen, het is een wervelwind geweest om Brighton te verlaten. Ik kom van de Engelse negende klasse en zat in Zweden in de vierde klasse. Je had de bodem en daar zat ik. Het is een hele uitdaging ja."