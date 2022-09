Analist ziet steeds zelfde spelers uit jeugdopleiding van Anderlecht komen: "Ze worden niet groter dan 1m70"

Anderlecht blijft op de sukkel en dus werd er in Extra Time een groot hoofdstuk aan gewijt. Ook het systeem van Felice Mazzu kwam ter sprake en ook zij kwamen tot deze conclusie: "De spelers passen er niet bij."

De uitspraak kwam van Youri Mulder. "En je kan niet uit de C-jeugd gaan putten. De jongens die er nu al rondlopen zijn al 16, vorig jaar had Mazzu bij Union andere spelers. Vorig jaar had hij bijvoorbeeld Loïc Lapoussin en Bart Nieuwkoop die over de flanken renden, nu heel kleine, frêle jongens. Dat kunnen ze niet. Ik kan fout zijn, maar het lijkt erop alsof steeds dezelfde spelers uit de jeugdopleiding van Anderlecht komen. Ze worden niet groter dan 1m70", analyseerde hij.

"Ze weten toch ook dat Mazzu niet zal wisselen van systeem?", aldus Arnar Vidarsson. "Die fout heeft hij al eens gemaakt in zijn carrière, toen hij naar Genk ging. Ze kunnen de spelers gewoon niet kopen die in zijn systeem passen. Ze moeten bouwen en dat duurt drie à vier transferperiodes."