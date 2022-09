Wouter Vandenhaute over Michel Verschueren: "Het heeft hem pijn gedaan"

Het overlijden van Michel Verschueren kreeg Wouter Vandenhaute vanmorgen te horen van zoon Michael Verschueren.

Wouter Vandenhaute vernam het nieuws in Boekarest, waar hij voor het Europese duel met Anderlecht op dit moment vertoeft.

“Hij was een heel grote meneer”, zegt de voorzitter van Anderlecht aan Sporza. “In zijn periode was Michel zeer modern en vooruitstrevend. Hij heeft eerst grote successen geboekt met RWDM en werd dan aangetrokken door Constant Vanden Stock. Dat was dé grote periode van Anderlecht met titels, finales, Europese prijzen en een nieuw stadion.”

Verschueren was een typisch persoon, die de huidige gang van zaken bij paarswit betreurde. “Michel nam geen blad voor de mond, maar hij kon er ook tegen als je met hem in discussie ging. Hij kon ook een tik verdragen. Je kon zeggen wat je dacht. Het heeft hem wel pijn gedaan hoe het de laatste jaren gelopen is met de verkoop van onze club en de mindere periode."

"We zoeken nog altijd en ik denk dat hij het daar moeilijk mee heeft gehad. Ook de overgang van het ancien regime naar de nieuwe leiding verloopt nog met horten en stoten. Ik denk dat dat pijn gedaan heeft.”