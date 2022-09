De KBVB promoot de hele maand september het voetbal voor vrouwen

Nu is zo'n 10% van de leden bij de KBVB vrouwelijk. Dat vindt de voetbalbond te weinig. Tegen 2024 willen ze dat er zo'n 80 000 vrouwelijke leden.

De bond wil dat aantal onder meer bereiken door de volledige maand september promotie te maken. Er zullen voor jong en oud toffe voetbalevents zijn. Ook zijn er scheidsrechters- en trainerscurcussen.

Become a Red Flame, just like Amber. 🔥 #TheWorldAtOurFeet pic.twitter.com/ap0QgvnuV3