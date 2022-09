De Bilde wist hoe Michel Verschueren dacht over Anderlecht-voetbal: "Ge moet niet vieren, want het trok op niks"

Michel Verschueren heeft Anderlecht zijn DNA gegeven. Winnen was niet genoeg. Dat weet ook Gilles De Bilde, die er nog een anekdote over heeft.

De Bilde wist dat winnen gepaard moest gaan met goed spel. "Ik herinner me een match met Anderlecht die we wonnen. Iedereen blij en uitgelaten, tot Mister Michel in de kleedkamer kwam. Kwaad. Rood aangelopen van het vloeken. Hij begon ons daar de mantel uit te vegen: ‘Godverdoeme’ – dat was zijn favoriete scheldwoord. ‘Ge moet niet vieren want het trok op niks. Zie maar dat het volgende week beter is.’ In zijn ogen brachten we niet genoeg spektakel", vertelt de voormalige aanvaller bij HLN.

"Dat toonde zijn passie en gedrevenheid. Als speler kreeg je alles van hem gedaan, zolang je maar je best deed en honderd procent voor de club leefde. Hij nam de spelers ook altijd in verdediging en als je aan Anderlecht raakte, dan kreeg je met hem te maken. Hij spendeerde meer tijd op de club dan met zijn gezin."