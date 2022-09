🎥 Belofte bij KV Mechelen pakt uit met een heerlijk doelpunt bij zijn comeback

Eind vorig seizoen tekende Joseph 'Jojo' Amuzu (18) zijn 1e profcontract. Daarvoor had hij al enkele keren op de bank gezeten, maar kwam hij nog niet in actie. Ook stond hij de afgelopen maanden aan de kant door een blessure.

Amuzu maakte een tijdje geleden zijn comeback. Hij pakte uit met een knap afstandsschot.

𝘽𝙊𝙊𝙈 𝘽𝙊𝙊𝙈 I Jojo Amuzu maakte zijn comeback bij onze beloften met deze knal 🚀



