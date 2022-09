'Wanhopig Liverpool bracht op slotdag van zomermercato nog een bod van honderd miljoen euro (!) uit op deze speler van Real Madrid'

Liverpool FC heeft op de slotdag van de mercato een wanhopige poging gedaan om Federico Valverde weg te halen bij Real Madrid. Het geboden transfersom was héél hoog, het antwoord van de Spaanse landskampioen even duidelijk.

AS weet dat Liverpool FC maar liefst honderd miljoen euro veil had om Federico Valverde naar Anfield Road te halen. Real Madrid verwees het hele zootje simpelweg naar de prullenmand.

The Reds kregen te horen dat Valverde onder geen enkel beding te koop is. In augustus verlengde De Koninklijke het contract van de 42-voudig Uruguayaans nog tot medio 2027.