Nederland stelt WK-shirts voor en de Rode Duivels krijgen een primeur

Het WK komt er aan en steeds meer landen stellen de shirts voor waarmee ze in Qatar gaan spelen.

De KNVB heeft het thuis- en uittenue van het Nederlands elftal voor het aanstaande WK in Qatar gepresenteerd. Het thuisshirt is opvallend fel, voor het uitshirt keert Nederland terug naar het vertrouwde blauw.

De inspiratie voor het thuisshirt komt uit het Totaalvoetbal waarmee Nederland zichzelf in de jaren zeventig op de kaart zette. Ook de Holland Leeuw zou in het shirt moeten te herkennen zijn. "De zwarte vegen die in de details van het shirt terugkomen, staan voor de fighting spirit waarmee het team van bondscoach Louis van Gaal voor de dag gaat komen", zegt de KNVB zelf over de thuisshirts.

Voor de uitshirts keert Nederland terug naar het koninklijke blauwe kleur. Met die shirts zal Nederland voor het eerst spelen tegen Polen op 22 september. Op 25 september speelt Nederland voor het eerst met thuisshirt tegen de Rode Duivels.