Roberto Martinez belde een PSV-speler met de dubbele nationaliteit, en die heeft zijn keuze gemaakt

Ismael Saibari is bij PSV goed aan het seizoen begonnen en werd door bondscoach Roberto Martinez benaderd.

Ismael Saibari (22) werd geboren in Terrassa, Spanje, maar trainde van jongs af aan bij Anderlecht, en daarna bij Genk. Hij ging in 2020 naar PSV Eindhoven en mag dit seizoen af ​​en toe spelen bij de Nederlandse club. Gezien zijn tijd in België kwam Saibari in aanmerking voor de Belgische selectie en Roberto Martinez heeft dan ook bij hem geïnformeerd. Dat legde de aanvallende middenvelder uit in het Eindhovens Dagsblad. "Dat zo'n grote naam in het voetbal contact met me opneemt, vond ik geweldig", zegt hij.

"Maar ik heb hem laten weten dat ik voor Marokko koos", voegt Ismael Saibari er echter aan toe. De speler van PSV Eindhoven, die al Marokkaans U20- en U23-international is, zal daarom binnenkort bij de Leeuwen van de Atlas aansluiten, en niet bij de Rode Duivels.