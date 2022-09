Hoefkens over duel op Sclessin: "Niet bezig met dat soort statistieken"

De euforie is gaan liggen bij Club Brugge. En dat moet ook wel, want met Standard krijgt het een echte klassieker voorgeschoteld.

Opvallende statistieken voor blauwzwart, maar Club Brugge wist de voorbije zeven matchen niet meer te winnen op bezoek bij Standard. De Rouches zijn trouwens in goede doen met drie opeenvolgende overwinningen.

“Ik wist dat niet,” klonk het bij de Brugse trainer. “Maar ik ben niet bezig met dat soort statistieken. Voor mijn groep is dat opnieuw een uitdaging. Tegen een ploeg die negen op negen pakte, in een stadion waar vaak een goeie sfeer hangt. Ik heb evenwel geen schrik dat mijn spelers de knop niet hebben omgedraaid na de zege in Porto.”

Hoefkens werd ook gevraagd naar zijn weinige reacties op de doelpunten in Portugal. “Of ik zal juichen zondag? Absoluut niet. Er is teveel heisa rond geweest. Ik doe dit al het ganse seizoen en toen werd er niets over gezegd of geschreven. Na die 0-4 valt dat extra op, maar ik heb het nooit anders gedaan.”