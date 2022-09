📷 Jacky Mathijssen maakt selectie van Jonge Duivels bekend

Op vrijdag 23 september spelen de Jonge Duivels in eigen huis tegen Nederland. Op maandag 26 september volgt een duel met Frankrijk. Het gaat om twee vriendschappelijke wedstrijden.

Bondscoach Jacky Mathijssen gaf zopas de namen vrij van de geselecteerde spelers voor deze twee oefenwedstrijden.

Our 2️⃣5️⃣ boys that will take on our neighbours. 👏 #U21 pic.twitter.com/ScyfeQERNP