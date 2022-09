Qatar-koorts: Jason Denayer moet dringend nieuwe club vinden, Martinez heeft mogelijke opvolger al klaar voor selectie vrijdag

Het is opvallend. Jason Denayer heeft nog steeds geen nieuwe club. En dus komt ook het WK in Qatar op de helling. Er zou zelfs al een vervanger klaarstaan in de catacomben.

De Rode Duivels spelen volgende week tegen Wales en Nederland in de Nations League, vrijdagmiddag maakt bondscoach Martinez zijn selectie bekend. De vraag daarbij is: zien we Jason Denayer nog terug? De centrale verdediger is nog steeds clubloos en dat moet dringend veranderen. Debast Steeds meer lijkt Denayer (27) te beseffen dat hij snel een club moet vinden om mee te mogen naar Qatar. Zijn selectie voor Wales en Nederlands is kantje-boord. Met Zeno Debast (18) lijkt Roberto Martinez alvast een alternatief scenario te hebben uitgedokterd. Hij kan de verrassing worden in een latere WK-selectie en kan nu alvast dienen om Denayer helemaal op scherp te zetten.