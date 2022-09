Andreas Wieland staat met Beerschot voor een verre verplaatsing: "Een rit van 2,5 uur is naar Belgische normen veel"

Op de wekelijkse persconferentie van Beerschot blikte trainer Andreas Wieland terug op de voorbijgaande speeldagen en de verre verplaatsing naar Virton van dit weekend.

“We hebben de nederlaag tegen Lommel goed geanalyseerd”, vertelt Wieland tegenover Gazet van Antwerpen. “Ik sta dan niet als een ouderwetse leerkracht een uur voor de groep mijn mening te verkondigen. Nee, ik wil de spelers daar heel nauw bij betrekken. En iedereen was het erover eens: net als tegen Beveren hoefden we deze wedstrijd niet met tien te beëindigen. Daarnaast waren we voor de tweede thuiswedstrijd op rij niet scherp genoeg op de tweede bal na stilstaande fases. Zowel Lierse als Lommel kon op die manier scoren. Dat moet beter. Net als onze efficiëntie voorin. Maar uiteindelijk waren onze prestaties behoorlijk goed, ons puntentotaal valt gewoon tegen.”

Om de lange verplaatsing niet op de wedstrijddag te maken is Beerschot op zaterdag al vertrokken richting Virton. Ze verblijven een nacht op hotel. “Normaal gezien doen we dat niet, maar voor deze wedstrijd maken we een uitzondering. Een rit van 2,5 uur is naar Belgische normen veel. Ach, in Oostenrijk zaten we soms zeven uur in de bus. Of ik opkijk tegen zo’n verre verplaatsing? Nee, dit is de enige keer van het seizoen dat het écht ver is. België is een klein land, de meeste verplaatsingen stellen niet zoveel voor.”